Covid, a Porano muore una terza suora

Sessantaduesimo decesso legato all’epidemia da coronavirus in Umbria. È avvenuto giovedì e riguarda la comunità di Porano (Terni), in particolare il convento di San Bernardino, già finito sotto la lente delle aurorità sanitarie, dove due suore di 103 e 90 anni – risultate positive al Covid-19 – avevano già perso la vita nei giorni scorsi. A darne notizia è il Comune attraverso il sindaco Marco Conticelli: «La Usl Umbria2 ha comunicato al Comune di Porano la completa guarigione di una residente che aveva contratto il coronavirus ed era ricoverata presso una struttura ospedaliera. Purtroppo dobbiamo registrare anche il decesso, presso il convento di San Bernardino, di una suora di 93 anni positiva al virus. Non si registrano ormai da diversi giorni nuovi casi».

