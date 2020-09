Covid, rientro a scuola: docenti a lezione per gestire lo stress

In vista dell’ imminente riapertura dell’ anno scolastico dopo l’ emergenza Covid-19, assume rilievo strategico la preparazione del corpo docente nella gestione delle dinamiche relazionali e psicologiche connesse al rientro in classe dei bambini, dopo un così lungo periodo di assenza.

Prevenire lo stress

A tale fine è disponibile gratuitamente un corso di formazione on-line per insegnanti di scuola primaria e scuola media, elaborato dai professori Michele Capurso e Claudia Mazzeschi, del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’ Università degli Studi di Perugia. È basato sulle evidenze scientifiche relative alla rielaborazione di eventi stressanti in bambini e ragazzi di età scolare e di scuola dell’ infanzia, e fornisce strumenti educativi da usare nei giorni immediatamente successivi al rientro in classe, per rielaborare i vissuti emotivi relativi all’isolamento e per ricostruire le trame sociorelazionali della comunità scolastica. Questo perché, come spiegano i professori Capurso e Mazzeschi «prima del ‘programma da realizzare’ , è necessario rigettare le basi emotive, cognitive e relazionali di un futuro da costruire».