Covid, primi positivi a scuola tra Terni e Foligno: tre classi in isolamento

di F.L.

Primi casi di positività, e dunque prime quarantene, nelle scuole del territorio dell’Usl Umbria 2 ad una settimana esatta dall’inizio delle lezioni. Tre in tutto le classi che da lunedì sono state costrette a ritornare in Dad, a causa di altrettanti studenti risultati positivi al Covid: ad essere coinvolti, nello specifico, sono due istituti superiori di Terni e Foligno e una scuola per l’infanzia di Terni.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I dettagli

In isolamento sono finite in totale circa una settantina di persone, tra gli stessi alunni, gli insegnanti e i familiari venuti a contatto con loro. Le indagini per circoscrivere il focolaio sono state subito attivate da parte dei professionisti del servizio igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria, sulla base dei protocolli stilati a livello regionale e nazionale. Sono inoltre in corso ulteriori controlli in altre scuole del territorio per accertare eventuali nuovi casi. Su tratta dunque per ora di episodi isolati e sporadici, anche se l’allerta rimane alta per evitare che il virus possa diffondersi ulteriormente in ambiente scolastico. Su questo fronte non solo il rispetto delle norme di prevenzione, ma anche l’adesione alla campagna di vaccinazione da parte di tutti gli over 16 viene considerata fondamentale dai sanitari come arma per sconfiggere definitivamente la pandemia.