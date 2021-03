Covid, scuole Umbria: 33 studenti positivi e 19 classi in isolamento

Aumenta il numero degli studenti positivi al Covid-19 in Umbria, diminuiscono invece le classi in isolamento nel giro di una settimana. Lo si evince dai dati forniti dalla Regione Umbria nel tardo pomeriggio di venerdì.

L’aggiornamento

A venerdì 26 marzo i casi tra gli studenti sono 33 (+12 rispetto ad una settimana fa), 24 dei quali riguardanti le elementari. Lieve incremento anche tra il personale (da 14 a 16) ed a livello di cluster (da 6 a 7, anche in questo casa la maggior parte coinvolge le primarie). Scendono invece le classi in isolamento, da 25 a 19, 10 delle quali nelle scuole dell’infanzia. Quasi dimezzati i contatti stretti in isolamento, che passano da 507 a 268. Decremento notevole anche per coloro che sono ‘in attenzione’, vale a dire sottoposti a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena: da 348 a 198.