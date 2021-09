Covid scuole Umbria: 39 studenti positivi e quarantena per 761

Sono 39 gli studenti positivi al Covid in Umbria, con un leggero incremento rispetto al primo dato della scorsa settimana. L’aggiornamento è a martedì 21 settembre e lo fornisce la Regione: giocoforza aumentano anche le persone in isolamento.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I dati

I casi rilevati al momento riguardano le scuole per l’infanzia (10 positivi), le primarie (10), le medie (5) e le superiori (14). I cluster sono 2 (corrispondenti a 2 o più casi nello stesso gruppo classe), mentre si resta a 0 per quel che concerne il personale scolastico. I contatti stretti in quarantena salgono da 654 a 761, mentre le classi in isolamento sono 34. A livello distrettuale i primi a livello numerico sono Assisi (10) e Perugia (9), a quota zero ci sono i distretti Usl2 Valnerina e Narni/Amelia.

Intanto la responsabile Usr Antonella Iunti va in Calabria