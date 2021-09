Covid scuole Umbria: 44 studenti positivi, 1.009 in isolamento. Personale a zero casi

Salgono a 44 (+5 rispetto ai dati di metà settimana) gli studenti positivi al Covid negli istituti scolastici in Umbria. I numeri li fornisce la Regione e sono aggiornati a venerdì 24 settembre.

Personale a zero

I cluster salgono a 3 (+1), mentre restano a zero i casi tra il personale scolastico. Le classi in isolamento sono 41 (+7), mentre i contatti complessivi in isolamento sono ora 1.009 (+248); le scuole più coinvolte sono le primarie (13, +3), scendono i positivi nelle superiori (12, -2).

I distretti

Per quel che concerne i singoli distretti, ci sono 12 classi in isolamento in quello di Perugia, poi Assisi (11) e Terni (5). A zero ci sono invece Valnerina, Narni-Amelia e Spoleto.