Covid, in casa Ternana tamponi negativi

L’ufficialità non c’è visto che in Lega Pro c’è un bel po’ di trambusto per quel che concerne le decisioni sul finale di stagione. Playoff e playout, bene, ma come? Oltre dieci società – sul piede di guerra in particolar modo quelle destinate alla retrocessione – hanno chiesto una convocazione dell’assemblea per parlarne prima del consiglio Figc dell’8 giugno: sarà la data chiave e decisiva per avere un cammino certo. Il presidente Francesco Ghirelli ha fatto capire che non è aria ed ecco il caos. La Ternana invece non ha troppa voglia di perdere tempo: c’è una finale di coppa Italia da vincere il 25 giugno in campo neutro. Quantomeno è ciò che ha annunciato martedì Stefano Bandecchi.

22 MAGGIO, TUTTI NEGATIVI I TEST SIEROLOGICI

Tutti negativi



I rossoverdi si apprestano a vivere a stretto giro le prime sedute collettive – finora tutte individuali – di gruppo. Nel contempo, dopo i test sierologici, sono stati effettuati anche i tamponi per calciatori, staff e collaboratori: la società di via della Bardesca ha comunicato nel tardo pomeriggio di mercoledì l’esito negativo. «Il 29 cominceranno i playoff per chi perde la finale di coppa Italia», ha aggiunto l’imprenditore livornese. «Speriamo di non giocare noi in quell’occasione». Tutti in attesa dell’ufficialità post consiglio federale di lunedì prossimo.