Cascata Marmore, c’è il ‘disciplinare covid’

di S.F.

Cascata delle Marmore verso la riapertura a Terni. Non prima di aver preparato – gli interventi di manutenzione per l’adeguamento sono già iniziati – a ‘misura covid-19’ il sito turistico, non una questione di pochi giorni. Intanto si registra un nuovo passaggio per consentire la ripartenza: c’è la modifica del disciplinare attuativo per la gestione degli ingressi al parco naturalistico. Sono più di dieci le misure approvate.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

CASCATA DELLE MARMORE, ANTICIPO DI CASSA DA 150 MILA EURO IN VISTA DELLA RIAPERTURA

Sentieri e cinema: chiusure. Il senso unico

Inevitabile che ci siano delle novità durante il periodo di emergenza epidemiologica. Innanzitutto viene stabilita la chiusura al pubblico dei sentieri escursionistici 1 e 4, con l’eccezione di visite con guida su prenotazione. Off-limits anche il cinema 6D e l’area multimediale del museo dei Plenaristi nella Valle del Nera. Un’ulteriore modifica riguarda l’istituzione di un senso unico per i percorsi 2 e 3, con chiusura – attraverso barriere – di tratti per evitare l’incontro dei flussi di percorrenza.

IL GRIDO D’ALLARME DEI COMMERCIANTI: «VOGLIAMO RIPARTIRE»

Aperture, ingressi, plexiglass

Semaforo verde al pubblico per il belvedere Byron, Secci, la specola di Pio VI e – oltre ai già citati sentieri 2, 3 – i percorsi 5,6. Capitolo ingressi: 10 persone alla volta per la biglietteria denominata ‘Casa Montesi’, 30 per quella al livello inferiore. In entrambi i casi saranno posizionati dei divisori in plexiglass. A ciò si aggiunge l’installazione di erogatori caricati con gel sanificante (anche all’interno dei bagni ovviamente). Per quel che concerne la sanificazione ci sarà l’affidamento di un appalto.

10 MARZO, CHIUSA LA CASCATA DELLE MARMORE

Mascherine e termoscanner

Il Comune ha impegnato 6.000 euro per la fornitura di 1.000 mascherine da mettere a disposizione degli utenti nel caso ne fossero sprovvisti. L’ultima misura riguarda i lettori per la temperatura corporea; «Si prediligerà – viene specificato nel disciplinare – l’acquisto online secondo le modalità sopra descritte attraverso regole operative definite dall’appaltatore (Vivaticket, ndr) del servizio». Il documento potrà essere modificato in seguito al possibili mutamento del quadro normativo nazionale, regionale e locale.

C’è molto da sistemare

C’è una certezza, di lavoro da fare non ne manca. Basta farsi un giro nell’area inferiore del sito turistico (piazzale Vasi) per comprendere che c’è necessità di muoversi: cartelli rotti o a terra, sporcizia legata a deiezioni di volatili e alcuni tratti non esattamente pronti per una riapertura a stretto giro.