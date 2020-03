Covid, Motoclub Vvf Terni in aiuto dell’Aism

Sei consegne a Terni, Narni, Orvieto, Baschi e Campello sul Clitunno. Ad effettuare il servizio per aiutare in modo concreto ed essenziale le persone affette dalla sclerosi multipla, per di più in un contesto molto complicato per l’emergenza sanitaria covid-19, è il Motoclub vigili del fuoco di Terni: decine di ‘Angeli in moto’ – pompieri e non – si sono attivati sabato mattina per recarsi nelle aziende ospedalieri ‘Santa Maria’ e ‘Santa Maria della Stella’ a prelevare i farmaci necessari per conto dell’Aism. Con tutte le precauzioni del caso. «Ci preme sottolineare il completo appoggio del Comando provinciale del vvf di Terni all’iniziativa che, viene svolta dai vigili fuori dal servizio in turno libero in modo completamente volontario. Ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, anche più volte a settimana, noi ci saremo, perché aiutare il prossimo è nel nostro dna, e mai come in questo momento c’è bisogno di solidarietà e rispetto per le persone in difficoltà».

Condividi questo articolo su