Covid: «Io e mia moglie invalidi, ma niente vaccino. Vergognoso»

«È una vergogna. Come possono rispondere solamente con un ‘si aspettano le indicazioni dal governo’? Non ci pensano ai propri cittadini fragili?». Lo sfogo è di un 73enne di Terni e arriva dopo aver contattato il numero verde della Regione Umbria per avere info sulla vaccinazione anti Covid-19: lui e la moglie, entrambi con una pensione di invalidità, devono attendere. A malincuore e anche con un pizzico di rabbia osservando ciò che sta accadendo altrove.

IL NUOVO PIANO VACCINI

SPECIALE COVID – UMBRIAON

INTANTO GLI AVVOCATI ALZANO LA VOCE

L’attesa e la perplessità



Come noto finora sul territorio regionale la possibilità di prenotare la vaccinazione è aperta agli over 80, gli operatori sanitari, al personale delle scuole e dell’università e le forze dell’ordine, con aggiunta a stretto giro dei magistrati del distretto ed operatori di giustizia. Ora si cambia con il nuovo piano: «Ho atteso 30 minuti per parlare con qualcuno. Ho spiegato – racconta l’uomo – la mia situazione dopo che mi è stata chiesta solo l’età: mia moglie ha 71 anni ed è invalida al 100% in seguito ad un’aneurisma cerebrale, io lo sono al 70%. Entrambi abbiamo patologie. Risposta? Attendono indicazioni dal governo. Tutto qua. Io credo che sia vergognoso il fatto che chi si trova in queste condizioni non possa vaccinarsi. Mia sorella vive a San Donato Milanese, ha 86 anni e tra una settimana ha già il richiamo. Qui in Umbria sta andando diversamente: siamo a marzo e ancora non abbiamo il diritto a fare il vaccino». Non gli unici a pensarla in questo modo, tutt’altro.