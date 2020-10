Covid Terni, positivo consigliere comunale

Isolamenti e tamponi anche fra gli organi istituzionali del Comune di Terni. Ciò in seguito alla positività del consigliere comunale Valdimiro Orsini (Uniti per Terni), ora in isolamento contumaciale. Le misure precauzionali disposte dalla Usl Umbria 2 sono scattate per tutti i contatti individuati a seguito di indagine epidemiologica. Compresi alcuni consiglieri comunali, colleghi di Orsini, che lo scorso 28 settembre aveva partecipato alla commissione congiunta – 1° e 2° -, la prima in presenza dopo il lockdown.

Sintomi lievi

Il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare. Sintomi lievi per Orsini, che racconta: «Lunedì avevo i sintomi di un lieve raffreddore e per questo, sentito il medico di base, ho deciso di mettermi a casa e fare il tampone, a pagamento. Esame che ho effettuato giovedì e l’esito è arrivato oggi (venerdì, ndR). Come sto? Ma bene, certo questo è. Il periodo mi pare di capire sia caratterizzato da un incremento costante dei casi. Speriamo di superare alla svelta questa fase».