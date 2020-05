Covid Terni, Carducci: riparte il cantiere

di S.F.

Stop di oltre due mesi a causa della ‘fase 1’ e del lockdown totale per via del covid-19. Ora si può ripartire: con un giorno di ritardo rispetto al previsto è ripartita l’attività nel cantiere della scuola Carducci, in via del Pellicano a Terni. C’è da completare l’opera di adeguamento sismico per consentire ai bambini – tre anni di viaggi per il trasferimento temporaneo all’Ipsia – di poter rientrare nella scuola: l’Ati composta dalla Saporito Garden e della Titania Costruzioni può procedere.

IL COVID IMPONE IL BLOCCO DEI LAVORI: «CREA GRANDI PROBLEMI»

La scadenza originaria

La data contrattuale per il termine dei lavori – l’importo sfiora il mezzo milione di euro – è fissata al 27 giugno, ma è chiaro che il blocco forzato per via della pandemia ha cambiato le carte in tavola. Ora tutte le valutazioni del caso per capire quanto si potrà accelerare – i lavori erano a buon punto – per riconsegnare la struttura in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. Se e come si riprenderà è un altro paio di maniche.