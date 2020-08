Servizi sussidiari per scuole e nidi infanzia: riattivazione a Terni

La gestione delle attività era stata sospesa dall’11 marzo a causa dell’emergenza covid-19. A distanza di mesi e sulla base del decreto ministeriale – nonché della recente delibera di giunta regionale – in vista della ripresa, dal 24 agosto c’è una novità a Terni in merito ai servizi legati all’attività socio-educativa-didattica delle scuole dell’infanzia comunali e dei nidi d’infanzia: è stato firmato il documento che dà il via libera alla riattivazione.

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: RIPRESA IL 7 SETTEMBRE, LA DELIBERA

Ripartenza

Nello specifico da palazzo Spada c’è l’input per la ripresa della gestione dei servizi sussidiari/complementari e dei servizi educativi integrativi, dei laboratori scolastici ed extrascolastici. Semaforo verde anche per l’assistenza al trasporto nelle scuole dell’infanzia comunali e statali. Ad occuparsene è la cooperativa Actl. A maggio fu chiarito che la sospensione sarebbe proseguita fino «alla cessazione delle misure di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica».