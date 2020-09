Covid, 24 nuovi casi: 9 a Terni. Le guarigioni in più sono 5

Ventiquattro nuovi casi – dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 2.066 – e cinque guarigioni in più nell’ultimo giorno (1.542 da marzo). Questo l’aggiornamento alle 9.53 di domenica 13 settembre in merito al Covid-19 in Umbria: sono 1.726 i tamponi eseguiti, con il totale che sale a 176.517 Invariato il numero di decessi (81). Gli attuali positivi sono ora 443, il numero più elevato dal 23 aprile.

I nuovi positivi ed i ricoveri

I casi più recenti sono stati registrati nei territori comunali di Terni (9), persone provenienti da fuori regione (3), Sellano (3), Perugia (2), Assisi, Bastia Umbra, Foligno, Orvieto, Pietralunga (torna Covid+), Spoleto e Todi (1). I ricoverati salgono a 23 (+1): 13 sono all’ospedale di Terni (invariato, così come i due soggetti in terapia intensiva), 10 a Perugia (+1, 2 restano in rianimazione).

Gli isolamenti e le guarigioni

Le persone in isolamento sono 1.819 (-124 rispetto a sabato), ad essere usciti dalla misura sono in 38.312 (+341). Le cinque guarigioni odierne riguardano i territori comunali di Foligno (1), Fratta Todina (1), Gubbio (2) e Norcia (1).

Gli attuali positivi

Terni è a quota 81, seguono Perugia (77), persone provenienti da fuori regione (53), Foligno (19), Orvieto, Gubbio (12), Umbertide, Norcia, Narni, Cannara (11), Deruta (10), Stroncone (9), Todi, Sellano (8), Collazzone, Bevagna (7), Città di Castello, Bastia Umbra (6), Spoleto, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Acquasparta (5), Spello, San Giustino, Giano dell’Umbria, Citerna, Assisi (4), Piegaro, Nocera Umbra, Montecastrilli, Gualdo Cattaneo, Corciano, Cascia (3), Torgiano, San Gemini, Montefalco, Magione, Città della Pieve, Bettona, Avigliano Umbro (2), Trevi, San Venanzo, Pietralunga, Penna in Teverina, Fratta Todina, Ferentillo, Fabro, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Amelia e Alviano (1).

Novità minimetrò a Perugia

In concomitanza con la riapertura delle scuole raddoppia la capienza delle carrozze: da lunedì si salirà a 28 (20 in piedi e 8 seduti, attualmente il totale è di 14), oltre il posto per l’utente con disabilità. Il provvedimento (che ha validità temporale a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria) è stato assunto congiuntamente dall’amministrazione comunale e dalla Sipa, che gestisce il servizio, recependo quanto disposto dal Dpcm del 7 settembre che resterà in vigore almeno fino al 7 ottobre.