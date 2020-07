Covid, attuali positivi salgono a 15

Salgono a 15 gli attuali positivi in Umbria per il covid-19. Dopo quello di martedì legato al territorio di Trevi, nella giornata odierna ecco un nuovo caso – su 1.129 tamponi eseguiti, il totale sale a 108.430 – riguardante l’area comunale di Perugia. Il capoluogo, quindi, non è più covid free. Resta invariato il numero dei decessi (80) e delle guarigioni (13.57).

Ricoveri ed isolamenti

I casi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono ora 1.452. I pazienti ricoverati salgono da 4 a 5 (l’80% a Terni, l’ultimo a Perugia, nessuno è in terapia intensiva), mentre le persone in isolamento aumentano a 344 (+28 rispetto a martedì); ad esserne uscite sono in 28.700 (+78). I soggetti clinicamente guariti restano cinque.