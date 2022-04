Covid, Paxlovid: anche i medici di base potranno prescriverlo

«La Regione Umbria sta rendendo operativa sul territorio regionale la disposizione dell’Aifa secondo la quale anche i medici di medicina generale potranno prescrivere il farmaco antivirale Paxlovid (a base di nirmatrelvir/ritonavir) per il trattamento precoce della malattia da Covid». Lo rendo l’assessore regionale alla salute Luca Coletto. Il farmaco – viene ricordato – è indicato per il trattamento «di pazienti adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a Covid-19 severa, come ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave. Questo tipo di trattamento dovrà essere avviato precocemente, e sicuramente entro cinque giorni dalla comparsa della sintomatologia». La prescrizione del medico di medicia generale ci sarà attraverso «mediante la compilazione di un Ppiano terapeutico e con la richiesta del proprio medico il farmaco potrà essere ritirato direttamente in farmacia, senza costi a carico del cittadino».

