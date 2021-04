Sono 82.470 le dosi di vaccino anti Covid-19 in arrivo in Umbria fino al termine di aprile. La previsione è della Regione Umbria: in maggior misura si tratta di Pfizer (oltre 65 mila), quindi Astrazeneca con più di 14 mila e la novità Johnson & Johnson con 2 mila 550. Non c’è invece Moderna.

