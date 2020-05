Covid Umbria, sette nuovi positivi. Record di tamponi

Sono sette in più rispetto alla mattinata di lunedì, le persone positive al coronavirus in Umbria. Le nuove positività riscontrate fanno così salire a 1.419 i casi totali dall’inizio dell’emergenza, numero che comprende guarigioni e decessi. Record di tamponi nelle ultime 24 ore: 1.775 per un totale di 49.249 test.

Guarigioni, casi attuali, decessi

In ragione delle otto guarigioni avvenute fra lunedì e martedì mattina, per un totale di 1.200 persone guarite, il numero dei positivi attuali in Umbria cala di una unità: al momento – ore 8 di martedì 12 maggio – sono 148. Invariati i decessi (71).

Ricoveri ed isolamenti

Attualmente le persone ricoverate con Covid-19 in Umbria sono 45, una in più rispetto all’aggiornamento precedente, 4 delle quali in terapia intensiva. Alle 8 di martedì le persone in isolamento domiciliare sono 672 (29 in meno rispetto a lunedì mattina) e sempre alla stessa data risultano 18.365 (+443) coloro che non devono più sottostare alla ‘misura’.

