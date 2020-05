Covid, c’è il primo caso a Montefalco

C’è il 66° comune umbro che registra almeno un caso di positività al covid-19. Avviene ad oltre sessanta giorni dall’inizio dell’emergenza epidemiologica: si tratta di Montefalco, come annuncia il sindaco Luigi Titta.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La comunicazione: «Sta bene. Evitare polemiche»

«Questo è l’annuncio – le parole del primo cittadino – che non avrei mai voluto fare ma lo devo per dovere d’informazione. Anche nella nostra realtà dopo oltre due mesi di assenza di casi, oggi registriamo il primo e speriamo ultimo caso di persona positiva al covid-19. La persona sottoposta a tampone, non ha sintomi particolari, sostanzialmente stà bene, io proprio pochi minuti fà dopo la comunicazione della Asl ho chiamato la persona coinvolta per tutte le dovute comunicazioni ma anche per le rassicurazioni della vicinanza e presenza dell’amministrazione, è stata una conversazione dovuta ma gradita e si è conclusa ovviamente con l’auspicio di una veloce guarigione. La persona di cui per ovvie ragioni di privacy non posso rivelare identità e zona, stà bene, è in isolamento a casa, sono stati avviati tutti i contatti sanitari e come comune stiamo predisponendo gli atti dovuti. Posso garantirvi che per il caso specifico non centrano le riaperture o maggiori libertà, lo dico per evitare facili polemiche. Vi invito pertanto alla tranquillità, tutto è sotto controllo come da protocollo, i contatti con la asl sono stretti e speriamo a breve potervi comunicare che la persona è negativa ai prossimi tamponi».