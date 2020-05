Covid, San Gemini: due nuove positività

Torna a salire il numero dei positivi nel territorio di San Gemini, in provincia di Terni. A comunicarlo è il sindaco Luciano Clementella: «Abbiamo ricevuto oggi una comunicazione – spiega il primo cittadino – ufficiale dalla Asl Umbria 2 riguardo la presenza di due nuovi soggetti positivi al covid-19, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Dalle indagini effettuate, il contagio sarebbe avvenuto in ambito lavorativo in altro comune; gli stessi hanno riferito di non aver avuto, in questo periodo, contatti nel nostro territorio; è stato loro notificato l’isolamento contumaciale e sono state attivate tutte le procedure». Gli attualmente positivi salgono a 3, mentre le guarigioni sono 12.

