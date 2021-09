Covid, via a test rapidi gratuiti per under 12 in farmacia

Test antigenici rapidi gratuiti per under 12 nelle farmacie pubbliche aderenti e private. Scatterà da venerdì la prima fase del programma in Umbria legata alla campagna di screening preventivo per garantire la massima sicurezza nell’ambiente scolastico: lo hanno stabilito gli assessorati regionali all’istruzione e alla salute.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La motivazione

«La decisione, assunta sulla base del parere espresso dal comitato scientifico dell’Umbria, si propone – viene specificato – di mettere in campo ulteriori misure di contrasto alla pandemia, tanto più con la ripresa delle attività didattiche in presenza. Prosegue quindi anche per l’anno scolastico 2021-2022 l’attività di testing avviata nelle scuole umbre lo scorso anno. Per la prima fase del programma, che potrà subire modifiche tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica e delle disposizioni nazionali, l’assessorato all’istruzione ha stanziato 500 mila euro a valere sul fondo sociale europeo». Riguarda la fascia di età 0-11.