Covid, una positività a Terni su 261 tamponi

Cresce di una unità il numero dei positivi attuali al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore – i dati sono forniti dalla Regione attraverso la dashboard aggiornata alle ore 10.05 di lunedì 3 agosto – si è registrato un ulteriore caso nel territorio comunale di Terni su 261 tamponi eseguiti i Umbria (il totale sale a quota 122.665). Invariati gli altri dati principali.

L’aggiornamento a lunedì mattina

I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 1.475 (gli attuali sono 32), mentre decessi e guarigioni restano fermi rispettivamente ad 80 e 1.363. Capitolo isolamenti: al momento risultano attivi per 631 soggetti (+28), dall’inizio dell’emergenza ne sono usciti in 30.100. Non cambia il numero dei ricoverati: 7 tra gli ospedali di Perugia e Terni. La positività attrbuita domenica al territorio di Magione è stata invece calcolata, come indicato dal sindaco Giacomo Chiodini, come ‘fuori regione’: si tratta infatti di una persona magionese che da tempo risiede fuori dall’Umbria.

