Covid, una settimana senza nuovi casi

A fronte dei 1.028 tamponi processati nelle ultime 24 ore – fra le ore 8 di lunedì 1° e di martedì 2 giugno – non si registra alcuna variazione, in merito all’emergenza coronavirus in Umbria, rispetto all’aggiornamento precedentemente fornito dalla Regione.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Tutto fermo

Tutto invariato quindi: 1.431 positivi dall’inizio dell’emergenza – numero che comprende decessi e guarigioni -, 44 attuali positivi, 1.311 guariti in totale, 76 decessi legati a positività al Covid-19. Nessuna variazione anche per ciò che riguarda i ricoveri: 17, 2 dei quali in terapia intensiva. Le persone positive in isolamento domiciliare obbligatorio sono sempre 27. In totale i tamponi effettuati sono 71.769.

COVID UMBRIA, MAGGIO IL MESE DELLA ‘SVOLTA’

Articolo in aggiornamento