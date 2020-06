Covid Umbria, maggio il mese della ‘svolta’

Consueta, consistente, flessione domenicale dei tamponi (163 per un totale di 70.741) ma sesto giorno di fila in Umbria senza nuovi contagi da Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza restano così 1.431 le persone risultate positive (numero che comprende guarigioni e decessi). I dati sono relativi alle 24 ore comprese fra le ore 8 di domenica 31 maggio e di lunedì 1° giugno.

Attuali positivi e ricoveri

L’incremento di un guarito (totale 1.311) fa scendere così a 44 gli attuali positivi. Di questi, 17 (invariato) sono ricoverati in ospedale, 2 dei quali in terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi legati al coronavirus (76). Le persone positive in isolamento domiciliare obbligatorio sono al momento 27 (1).

L’andamento a maggio: 38 casi e 258 guarigioni

Per quanto riguarda l’andamento del mese di maggio in Umbria, i casi positivi sono passati da 1.393 alla data del 1° maggio a 1.431 al 31 maggio (+38). Gli attualmente positivi da 272 a 44 (-228). I guariti sono cresciuti da 1.053 al 1° maggio a 1311 (+258). I ricoveri totali sono calati da 73 al 1° maggio a 17 il 31 maggio (-56); quelli in rianimazione sono scesi da 13 a 2 (-11). I decessi nel mese in considerazione sono aumentati di 8 persone (da 68 al 1° maggio a 76). Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 199 a 27 (-172). Sempre a maggio sono stati effettuati 32.979 tamponi, aumentando il numero da 37.762 a 70.741.

