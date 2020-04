Covid: «Vaccino? Spero arrivi a settembre»

Un tempo relativamente breve, pensando soprattutto al fatto che di norma i vaccini sono ottenibili in un arco che va dai due ai tre anni. È quello previsto dalla professoressa Sarah Gilbert, immunologa ed esperta di vaccini dell’università di Oxford, in merito a ciò che tutto il mondo attende dall’inizio della pandemia di Covid-19. L’articolo sul punto è stato pubblicato da news.sky.com, fa riferimento ad un’intervista rilasciata al The Times, e contiene un’indicazione che dà un po’ di speranza, specie in questa fase così incerta: «Il vaccino potrebbe essere pronto già a settembre».

«Somo certa all’80% che il vaccino che stiamo sviluppando funzionerà» ha detto la Gilbert al Times. Nel corso delle prossime due settimane dovrebbero iniziare i test sull’uomo da parte del team di Oxford, operativo senza soluzione di continuità: «Sarà pronto per l’autunno se tutto andrà perfettamente, questa è ovviamente una speranza». Sempre nel Regno Unito, nei giorni scorso ricercatori dell’università di Southampton avevano affermato che il coronavirus ha «una bassa protezione»: elemento che farebbe ipotizzare uno sviluppo più semplice del vaccino.