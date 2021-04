Da Foligno, due umbri al campionato italiano paraciclismo

Ci sono anche due umbri fra gli oltre 200 iscritti al Campionato Italiano di Paraciclismo ‘Due Giorni del Mare’ in programma a Marina di Massa nella giornata di domenica: Katja Scherillo (WH2) e Fabrizio Tabarrini (MC2). Arrivano entrambi da Foligno e corrono per la U.S. Petrignano.

Importanza sociale ma anche agonistica

La competizione sul lungomare di Marina di Massa, scelta e disputata diverse volte anche dal pluricampione olimpionico Alex Zanardi, nasce con l’intento di promuovere l’importanza della pratica sportiva tra le persone con disabilità che hanno bisogno di recuperare autostima e una qualità di vita compatibile con la loro condizione fisica. Ma ha anche un altro valore agonistico: in un solo giorno, dalle nove di mattina al tardo pomeriggio, saranno assegnati tutti i titoli italiani delle prove in linea. Quest’anno, ovviamente, risente anche delle limitazioni covid; la pandemia sta mettendo seriamente a rischio il settore. L’ultimo campionato italiano, considerato l’annullamento per Covid dell’edizione 2020, si era svolto a giugno 2019 a Bassano del Grappa e Marostica.