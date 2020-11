Dà in escandescenze dopo lo sfratto, denunciata a Terni

Ha provato in ogni modo a rientrare nell’appartamento da cui era stata sfrattata di recente. Il parapiglia è andato in scena domenica a Terni, protagonista una donna nigeriana di 28 anni che è stata denunciata dall’Arma per violenza a pubblico ufficiale, lesioni ed invasione di edifici. La donna, già nota alle forze dell’ordine, ha tentato di rientrare nell’abitazione e, all’arrivo dei militari, ha dato in escandescenze spintonandoli e minacciandoli. Uno di loro è anche rimasto leggermente ferito alla mano destra.

