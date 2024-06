Da Terni a Mantova, viaggio sospeso per ‘Senza Marce’: «Ci hanno rubato il risciò»

di Fra.Tor.

Brutto risveglio venerdì mattina per il gruppo ‘Senza Marce’ a Mirandola, in provincia di Modena: «Ci hanno rubato ‘Jonny 5’, il nostro risciò», ci racconta Massimiliano che, insieme a Riccardo Leonardo e Nicola, era partito da Terni il 1° giugno per raggiungere Mantova in risciò e partecipare a Bam, il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta.

«Il viaggio era quasi finito – spiega Massimiliano, che nonostante lo spiacevole evento sorride e ci dice che il buonumore e l’ironia non lo abbandonano mai – visto che mancavano 50 chilometri al traguardo. Giovedì sera siamo arrivati a Mirandola e abbiamo parcheggiato e legato il risciò sotto all’albero come facciamo sempre. Abbiamo anche parlato con i ragazzi del bar che ci hanno rassicurato sul fatto che fosse un posto tranquillo. Stamattina alle 6.40 sono sceso a controllare, perché poi saremmo partiti con calma intorno alle 9 per arrivare a Mantova entro le 19, ma il mezzo non c’era più».

I ragazzi hanno quindi subito allertato «le forze dell’ordine che, ovviamente ieri ci avevano visto arrivare e ci hanno detto che nessuno di loro lo ha rimosso. Abbiamo sporto denuncia e ora sono iniziate le indagini e le ricerche del mezzo. Il paese è piccolo, loro sapranno dove andare a cercare e a chi chiedere. A noi al momento non resta che aspettare qui, almeno una giornata, e goderci un po’ di riposo. Se entro 24 ore non dovessero trovarlo dovremo organizzarci per tornare a casa con altri mezzi. ‘Jonny 5’ dove ti hanno portato? Ci manchi».