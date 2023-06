Dal 2019 la tampina perchè si è invaghito: 55enne indagato per stalking

Si era invaghito di lei e dal 2019 aveva cercato in ogni modo di allacciare una relazione, senza essere mai corrisposto. Un incubo per la vittima, una donna di Foligno, fatto di appostamenti anche sul posto di lavoro – un negozio -, ‘pressing’ senza sosta, contatti indesiderati. Per sfuggire al quale la donna, che ha sempre rifiutato esplicitamente il suo ‘spasimente’ – un uomo di 55 anni – ha chiesto aiuto al proprio fidanzato e quindi alla polizia di Stato di Foligno. Fra gli episodi, tanti, finiti all’attenzione delle forze dell’ordine, anche i ripetuti passaggi in auto di fronte al negozio della perseguitata, con il 55enne che si fermava suonando il clacson per richiamare la sua attenzione. In molti casi, infine, aveva sfogato via social la propria frustrazione per il fatto di non essere corrisposto, inviando messaggi pesantemente ingiuriosi o addirittura minatori. Le indagini della polizia di Stato hanno portato il gip del tribunale di Spoleto a disporre, verso il 55enne, il divieto di avvicinamento alla donnae: ora è indagato per atti persecutori.

