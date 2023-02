Dal palco di Sanremo alla tappa umbra: quando e dove si esibirà Mr. Rain

Dopo il grande successo al festival di Sanremo, dove si è classificato terzo, a Mr. Rain lo aspetta un doppio tour. Il primo è nei palazzetti, partirà ad aprile ed è già sold out. Il secondo comincerà il 27 giugno da Roma e lo porterà in giro per tutta l’Italia passando anche per l’Umbria.

La tappa in Umbria

Mr. Rain arriverà in Umbria con il suo Supereroi Summer Tour. Il 16 luglio si esibirà a Gubbio all’interno del Wonderlast Music Festival 2023. Tappa molto attesa dal pubblico umbro e non solo.