Dalla Sicilia a Terni per la mostra ‘Arte è donna’

‘Arte è donna’. Si base su questo tema la mostra personale dell’artista siciliana Fabiana Lualdi in programma a Terni dal 17 al 25 giugno presso la sede dell’associazione Due Colli in via del Rivo: sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La formale inaugurazione è prevista alle 18.30.

L’esposizione

L’esposizione della pittrice – vive ed opera a Barcellona Pozzo di Gotto – è il risultato di una «premiazione, con motivazione formulata dallo storico e critico d’arte Elisa Polidori, nell’ambito del concorso ‘Arte è Donna’ realizzato dall’associazione Due Colli che ha consentito all’artista di allestire una sua personale nella città umbra», viene sottolineato. Per lei in passato opere esposte anche all’estero (Melbourne e Bruxelles). All’inaugurazione prenderanno parte anche la curatrice della mostra Anna Rita Boccolini, il critico d’arte Elisa Polidori e il presidente dell’associazione Due Colli Paolo Bertolini.