Danni e incendi: ‘sotto attacco’ condomini e uffici a Perugia. Denunciato un 47enne

Sono giunte a una svolta le indagini condotte dalla polizia di Stato di Perugia, in particolare dalla squadra Mobile, in merito ai ripetuti incendi e danneggiamenti ai danni di alcuni condomini della città. Dalla scorsa estate gli episodi registrati dagli inquirenti, relativi ad edifici residenziali e uffici ubicati tano in periferia quanto in centro storico, sono stati otto: sette incendi, alcuni con modalità del tutto analoghe fra di loro, e un allagamento. Le indagini di procura e polizia, basate anche su immagini dei sistemi di videosorveglianza e testimonianze, hanno portato alla denuncia di un 47enne di nazionalità italiana, a cui sono stati addebitati – per il momento – due degli otto danneggiamenti accertati. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine ed ora è sotto la lente per L’uomo capire se ci sia sempre lui dietro gli altri episodi accaduti a Perugia.

