Notte difficile per i condomini di una palazzina in via Guerra: fiamme e tanto fumo

Notte complicata, quella fra mercoledì e giovedì, all’interno di una palazzina di via Guerra, a Perugia, dove ha preso fuoco il quadro elettrico nel vano ascensore. I vigili del fuoco del comando di Perugia si sono portati sul posto intorno alle ore 1.30 e si sono trovati di fronta al rogo che stava sviluppando fumo denso sul vano scale dell’edificio di cinque piani, creando un certo panico fra i residenti. Le due squadre della centrale del 115, insieme a quella del distaccamento Cavour, l’autoscala, il carro con motoventilatori e la squadra Nbcr, sono venuti a capo della situazione. Dapprima è stata evacuata l’intera palazzina per procedere allo spegnimento dell’incendio e al ripristino delle condizioni di salubrità compromesse dai fumi della combustione. Poi, intorno alle ore 3, è stato possibile far rientrare i residenti nelle rispettive abitazioni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che hanno soccorso le persone che manifestavano fastidi respiratori: nessuno ha avuto comunque necessità del ricovero.

