Decine di ragazzi circondano un’auto: minuti da incubo per una donna

Nella serata di sabato, una donna è stata letteralmente aggredita da decine di ragazzi che hanno accerchiato la sua auto colpendola con calci e pugni. È successo a Gubbio, in via Savelli della Porta.

Aggredita in pieno centro

Secondo il Messaggero – che riporta la notizia – sarebbero stati una ottantina i giovani che stazionavano tra la chiesina di San Francesco della Pace detta dei Muratori e l’incrocio con via della Repubblica, molti dei quali visibilmente alterati. E quando l’auto della donna stava transitando in quel punto, anziché spostarsi per farla passare, l’hanno circondata per diversi minuti, non certo piacevoli.

Episodio non isolato

Lei per fortuna ha mantenuto la calma ed è riuscita a passare oltre senza farsi male e riuscendo a non far male, nel passaggio, a nessuno dei ragazzi. Uno scampato pericolo che conferma però l’allarme sociale suscitato in questi anni nella città eugubina per la movida molesta e – talvolta – anche violenta, come si è visto sabato sera e come raccontano le cronache. Un episodio analogo è successo la settimana precedente, in via Savelli: vittima in quel caso una famiglia che tornava a casa. Sul sito ‘Cronaca Eugubina’ si legge che mercoledì scorso c’è stata una rissa in Piazza San Giovanni, sotto le Logge. Sul posto anche il 118 con almeno una persona ferita al volto.

Raccolta firme per un comitato

Inizialmente attivo su Facebook, il gruppo ‘Vivere nel centro storico di Gubbio’ è pronto a costituirsi in un vero e proprio comitato, per rappresentare bisogni, idee, progetti, problemi dei residenti del centro storico, così da avere un interfaccia organizzato che si confronti con le istituzioni. Al momento infatti le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine non hanno avuto gli effetti sperati.