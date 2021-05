Deve accudire anziana malata di Alzheimer ma si ubriaca: badante denunciata e licenziata

Una cittadina bulgara di 66 anni, impiegata come badante in una famiglia ternana, è stata denunciata dalla polizia di Stato di Terni, dopo che la squadra Volante è intervenuta, chiamata dai figli della signora che accudiva. La donna è stata trovata dai familiari dell’anziana – malata di Alzheimer – completamente ubriaca e perciò non in grado di svolgere il proprio compito.

Denunciata e licenziata

Già una volta la badante era stata ‘perdonata’ dalla famiglia, dopo che non si era accorta che l’anziana signora, ultra 80enne, era uscita da sola di casa: l’intervento dei vicini, che avevano avvisato i figli, aveva scongiurato il peggio. Questa volta la denuncia è scattata d’ufficio per abbandono di persona incapace. Inoltre, venendo meno il rapporto fiduciario, la donna è stata licenziata.