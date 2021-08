«Devi scendere», ma si aggrappa al capotreno e ‘resiste’: denunciata

Minaccia, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Queste le accuse per le quali è stata denunciata una 25enne nigeriana dalla polizia ferroviaria di Foligno: la donna, residente nel Perugino, è salita a bordo di un treno in partenza per Perugia senza avere il biglietto e quando le è stato richiesto di scendere ha reagito in un modo particolare. Come? Aggrappandosi al capotreno, sedendosi. Con qualche difficoltà gli agenti sono riusciti nel loro intento. Nel contempo il gesto della 25enne aveva creato ritardo e disagio agli utenti.

Condividi questo articolo su