Diocesi Terni, nomine e avvicendamenti: novità per don Afloarei e don Scipioni

Tempo di nomine e avvicendamenti in seno alla diocesi di Terni, come deciso dal vescovo Giuseppe Piemontese. Le novità più rilevanti coinvolgono don Luciano Afloarei e don Pio Scipioni.

Cosa cambia: Santa Maria Regina

I cambiamenti – specifica la diocesi – sono stati decisi dal vescovo per «una migliore organizzazione della pastorale diocesana e delle parrocchie, per un impegno condiviso delle diverse comunità e territori». Don Afloarei, 46 anni e attuale parroco di Santa Maria della Misericordia a borgo Bovio nonché direttore dell’ufficio di pastorale familiare e assistente dell’azione cattolica diocesana settore giovani, è il nuovo parroco di Santa Maria Regina. Insieme a lui svolgeranno il ministero nella parrocchia don Giuseppe Zen (sarà ordinato sacerdote il 2 ottobre) come vicario parrocchiale e don Bernard Bob Lukwago come collaboratore parrocchiale.

Borgo Bovio e Campomaggiore

Nella parrocchia di Santa Maria della Misericordia a borgo Bovio è stato nominato co-parroco don Pio Scipioni, 43 anni, attualmente vicario parrocchiale di Nostra Signora Fatima a Gabelletta e codirettore dell’ufficio catechistico diocesano: affiancherà il parroco moderatore don Leopoldo Sandor. Nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Campomaggiore svolgerà il suo ministero come vicario parrocchiale don Daniele Martelli (che sarà ordinato sacerdote il 2 ottobre prossimo).

Cattedrale e Gabelletta

Nella parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni è stato nominato vicario parrocchiale don Saul Amaza Bileo e collaboratore il diacono Luigi Macchiarulo. Infine la parrocchia Nostra Signora di Fatima: è stato nominato vicario parrocchiale don Guy-Stephane Adjitin, che attualmente svolge il ministero nella parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni. I trasferimenti avranno luogo dopo la festa di san Francesco d’Assisi.