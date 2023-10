Dissesto Comune Terni, UniPg allarga la massa passiva

di S.F.

Si attende il rendiconto di gestione per il fine dissesto a Terni. Nel contempo tuttavia l’Organo straordinario di liquidazione prosegue nella sua attività e ad ottobre è arrivato il semaforo verde riguardante l’università degli studi di Perugia: l’istanza era stata inviata il 13 luglio del 2018 ed a cinque anni di distanza si è chiuso il cerchio dopo le sentenze del Tar Umbria e del Consiglio di Stato. Tutto ruota intorno all’ingiunzione fiscale per il laboratorio di biotecnologie a Pentima.

SETTEMBRE 2023, IL CONSIGLIO DI STATO MANDA KO IL COMUNE VS UNIPG

LA VICENDA NEL DETTAGLIO: SCONTRO COMUNE-UNIPG

Il percorso amministrativo

Nel 2018 UniPg si è fatta avanti con l’Osl per un credito di poco superiore ai 28.600 euro, con tanto di ingiunzione fiscale a carico del Comune. Dopodiché si è sviluppata tutta la partita giudiziaria tra Tar e Consiglio di Stato: palazzo Spada ko e necessità per la direzione attività finanziarie di fare un paio di calcoli per l’ammissione alla massa passiva. Alla fine il valore è di 34.526 euro – di mezzo sono subentrate le spese legali – e l’Organo straordinario di liquidazione ha dato il via libera.