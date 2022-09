Distraggono anziani e rubano borsello: due giovanissimi ‘beccati’ grazie alle telecamere

Mentre era intento a caricare il portabagagli dell’auto, è stato avvicinato da due giovani – un uomo e una donna – che gli hanno chiesto se voleva comprare dei fiori. Scusa banale per distrarre l’anziano, ma pure la moglie – affetta da problemi di salute e intrattenuta dalla ragazza – e alla fine il giovane ha aperto la portiera dell’auto e si è portato via il borsello che era all’interno. La vittima del furto, un uomo di 81 anni, ha subito preso contatti per avere le immagini di una telecamera di sorveglianza presente in zona e poi ha sporto denuncia.

Proprio le immagini hanno consentito agli agenti della squadra Volante di Perugia di risalire ai responsabili del furto, già noti alle forze dell’ordine per altri episodi analoghi. Si tratta di due cittadini italiani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 19, raggiunti dalla polizia presso la loro residenza e che, alla fine, hanno confermato di aver rubato il borsello in questione. Ancora era nella loro disponibilità, soldi compresi, ed è stato così possibile riconsegnare il tutto alla vittima del furto. Per i due giovani è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato in concorso.