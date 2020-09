Distrutte le lapidi del cimitero di Castiglione

Il racconto fa venire i brividi: «Provi a immaginare cosa si prova a entrare in un cimitero per far visita alla tomba del proprio papà e trovarla distrutta». L’immagine è forte e crea sconforto, soprattutto per la gratuità del gesto.

Non è la prima volta

In totale, sei tombe sono state gravemente lesionate: con lapidi divelte e fioriere distrutte. Le immagini, che per rispetto dei defunti abbiamo provveduto a offuscare, fanno effettivamente rabbrividire. La scorsa notte, fra mercoledì e giovedì è accaduto al cimitero comunale di Castiglione del Lago. Ma nei giorni scorsi una intrusione analoga si era verificata nel cimitero della frazione di Gioiello. Sempre con le stesse modalità.

«Serve maggiore controllo»

«Oggi vado a fare la denuncia ai carabinieri – racconta a umbriaon.it la signora Roberta – e spero che a me si uniscano anche altri. Spero li prendano, ma spero soprattutto che l’amministrazione intervenga. Sono anni che chiediamo che vengano chiusi i cancelli e messa la videosorveglianza».

Partita una raccolta firme

Sempre sui social sta nascendo un movimento spontaneo per chiedere all’amministrazione comunale di proteggere meglio le tombe, chiudendo i varchi di ingresso e installando le telecamere. Oltre ai vandali, infatti, ci sono state in passato incursioni di balordi che rubavano fiori o il rame dei fili elettrici.

