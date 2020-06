DL Rilancio: «Fondi a tutte le ‘zone rosse’»

«Ho sottoscritto un emendamento con altri colleghi di Forza Italia, al DL Rilancio, che prevede ulteriori 50 milioni di euro, sotto forma di contributo, da destinare a tutti quei comuni e a quelle frazioni dichiarate zona rossa, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19». Lo riferisce in una nota il deputato umbro di Forza Italia, Raffaele Nevi. «Un intervento – prosegue Nevi – di carattere economico e sociale che riguarda anche l’Umbria, con le realtà di Giove e Pozzo di Gualdo Cattaneo interessate nei mesi scorsi da provvedimenti restrittivi. Questi 50 milioni di euro infatti si andrebbero così a sommare alla dotazione prevista originariamente nel testo del DL Rilancio. Infatti la platea dei beneficiari ad oggi è ristretta solamente a quei territori ricompresi delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Mi auguro che la maggioranza giallorossa ascolti le nostre richieste, perché non è pensabile creare zone di serie a e zone di serie b. È importante che lo Stato sostenga tutte queste realtà che hanno dovuto maggiormente fare i conti con il virus».

