Dopo lo scandalo, c’è un prete giovane per ‘ricostruire’ la Chiesa di San Feliciano

Giovedì sera il cardinale di Perugia Città della Pieve Gualtiero Bassetti sarà a San Feliciano di Magione per presentare personalmente ai fedeli il nuovo parroco – Don Engjell Pitaqi – appena nominato amministratore parrocchiale e contestualmente parroco in solido di San Giovanni Battista in Magione. Il pastore diocesano aveva promesso che avrebbe scelto una guida sicura per la comunità lacustre scossa dopo il caso di Don Vincenzo, arrestato dai carabinieri con l’accusa di prostituzione minorile aggravata.

IL CASO DON VINCENZO ESPOSITO

Chi è il nuovo parroco

Don Engjell Pitaqi ha 40 anni, compiuti lo scorso luglio, è nato nella città di Novosella, in Kosovo, penultimo di sei fratelli; è stato ordinato diacono nel 2010 anni fa a Perugia, nella chiesa di Ponte San Giovanni, per poi diventare sacerdote l’anno successivo, nel giorno di San Pietro, prestando poi servizio pastorale nella chiesa di Colombella e in quella di Bosco. Fu la prima ordinazione di Bassetti da Vescovo. Per prepararsi spiritualmente, il futuro sacerdote andò da Assisi a Loreto a piedi: «Volevo fare qualcosa di diverso», disse, spiegando poi che l’idea gliel’aveva data Paolo Giulietti, che era a Ponte San Giovanni con lui e che di lì a breve sarebbe diventato vescovo ausiliare di Perugia.

«All’inizio – raccontò a ‘La Voce’ – ero un po’ spaventato: sarei stato da solo ed avrei attraversato un territorio a tratti sconosciuto, in mezzo ai boschi. Spello, Colfiorito, Camerino, Tolentino, Macerata e infine Loreto: queste erano le tappe, e ogni sera ero ospite presso una parrocchia. Solitamente camminavo la mattina, poi il pomeriggio mi fermavo, passando il tempo leggendo libri. Mi affido al Signore. Niente viene per caso, c’è sempre qualcuno che decide per te».

L’importanza degli incontri

Arrivato in Italia nel 2000, per entrare in seminario, grazie ai buoni uffici di mons. Riccardo Fontana e mons. Mark Sopi, si rese conto che non era ancora pronto e quindi decise di seguire don Lucio Gatti che gli propose di fare un’esperienza nelle case della Caritas. Arriva in questo modo a Foligno, dove incontra mons. Giuseppe Burdisso.

«Penso che la vocazione sia fatta di incontri, riflessioni – scrisse il giorno della sua ordinazione – ed è per questo che devo tanto alle persone che ho incontrato, e che continuo ad incontrare. Sicuramente una delle figure per la mia maturazione è monsignor Burdisso al quale devo tanto. Ho avuto la fortuna di stare con lui, lavarlo, dargli da mangiare, cercare di aiutarlo». Nel 2005 il ritorno in seminario e il percorso verso il diaconato. Quindi il sacerdozio. Nel frattempo era stato destinato allo sportello d’ascolto della Caritas della parrocchia e al servizio della comunione agli ammalati

Il legame con mons. Burdisso

«Ricordo che mi dicevano ‘Gesù è presente lì, ma sei tu a non vederlo’. A volte mi capitava di sentirmi fiero di poterlo aiutare, ma non mi rendevo conto che era lui (mons Burdisso) che aiutava me, l’ho capito solo col passare del tempo. Credo che è una fortuna, quello che la vita, la quotidianità ci mette d’avanti, come un bivio da decidere da quale parte vogliamo andare per diventare anzitutto uomo e poi, con la grazia di Dio, prete».

Tutti i nuovi parroci in diocesi

Don CALOGERO DI LEO, è il nuovo parroco delle parrocchie dei Santi Lucia e Andrea in Cattedrale, San Fiorenzo, Santi Simone e Giuda al Carmine, Santa Maria Nuova.

Don MATTEO RUBECHINI, è il nuovo parroco di San Giovanni Battista in Pila e San Benedetto in Badiola.

Don ROBERT SOLKA, è il nuovo parroco di San Valentino in San Valentino della Collina e San Costanzo in Castello delle Forme.

Don ENGJELL PITAQI, è il nuovo amministratore parrocchiale di San Feliciano (la parrocchia finita suo malgrado nelle cronache nazionali per l’arresto del parroco don Vincenzo Esposito) e contestualmente parroco in solido di San Giovanni Battista in Magione.

Don PIETRO SQUARTA, è nominato parroco in solidum delle parrocchie di Santa Maria Assunta in Colombella e S.S.mo Corpo di Cristo in Bosco.

Don NICOLO’ GAGGIA, è nominato parroco in solidum della parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Pitignano.

Don TANDI BHUWANEWSHWER, è nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Bartolomeo in Castel Rigone, Santa Maria delle Corti in Lisciano Niccone, S.S.ma Trinità in Preggio.

Padre MARCO BARON O.P., è il nuovo parroco di San Domenico in Perugia.

Don JESUTHASAN MATHY, è il nuovo parroco di San Martino in San Martino in Colle e Sant’Enea in Perugia.

Don SIMONE STRAPPAGHETTI, vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Lucia in Perugia.

Don VITTORIO BIGINI, vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria della Speranza in Olmo, San Pietro in Chiugiana e San Martino in Fontana.

Don MICHAEL TIRITIELLO, vicario parrocchiale della parrocchia di San Sisto in Perugia.

Don DANIELE MALATACCA, vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria in Case Bruciate e San Donato all’Elce.

Don SAMY CRISTIANO ABU EIDH, vicario parrocchiale della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio in Duomo in Città della Pieve e parroco in solidum delle parrocchie di San Bartolomeo in Ponticelli e di Santa Maria in San Litardo.

Don ORLANDO SBICCA, è nominato Direttore dell’Ufficio Missionario.

Architetto ALESSANDRO POLIDORI, è nominato Direttore dell’Ufficio Beni Culturali e dell’Edilizia di Culto.

Dottor ALESSANDRO ROSSI, è nominato Direttore dell’Ufficio della Pastorale dello sport e del tempo libero.

Don SAMY CRISTIANO ABU EIDH, è nominato Direttore dell’Ufficio della Pastorale Vocazionale.

Articolo in aggiornamento