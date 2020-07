Investe donna con passeggino: due bimbi coinvolti

Stava procedendo in viale Europa in direzione viale Morandi quando ha centrato con la propria auto una donna che stava portando un passeggino con due bimbi. L’incidente è accaduto lunedì mattina a Città di Castello (Perugia), all’altezza dell’incrocio con via Bartali: dai primi accertamenti a causare l’impatto sarebbe stato il mancato rispetto del semaforo pedonale – era rosso in quel momento – da parte del conducente del veicolo, un 60enne.

L’impatto ed i soccorsi



La donna stava attraversando le strisce pedonali ed è stata colpita dall’autovettura. Il passeggino è stata sbalzato a molti metri di distanza, con i bimbi rimasti legati all’interno: subito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Città di Castello per tutti i rilievi del caso. Con loro gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti