Serra di marijuana in casa: donna nei guai

Tutto è nato dalla Germania. È da qui che è partita una chiamata in Italia per segnalare gli intenti suicidi di una donna residente ad Assisi, a pochi passi dal centro storico: la storia si è conclusa con il suo ritrovamento e la scoperta di una serra di marijuana nell’abitazione.

Polizia di Stato in azione

Gli agenti si sono attivati per trovare la donna tra le vie di Assisi, riuscendo alla fine a risalire all’abitazione: dopo aver suonato insistentemente al citofono, senza alcuna risposta, i poliziotti hanno l’aiuto dei vigili del fuoco per aprire la porta ed una volta dentro ecco la scoperta inattesa. Un forte odore tipo di marijuana. Non a caso: all’interno di un piccolo armadio in tessuto c’era una vera e propria serra con due piante ancora verdi di circa cinquanta centimetri e lampada al neon. In totale erano circa 70 grammi.

Il rientro

La donna è rientrata nell’abitazione in tarda serata in stato confusionale e con forte agitazione: agli agenti ha confessato di aver mandato quel messaggio ad una serie di suoi contatti, trovandosi in un forte stato depressivo. I poliziotti a quel punto hanno richiesto l’intervento del 118 e la donna – una 31enne incensurata – è stata accompagnata a bordo dell’ambulanza all’ospedale di Perugia per gli accertamenti del caso. Per lei c’è la denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti.