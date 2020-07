Terni, donna scompare Appello dei familiari

C’è apprensione a Terni per la scomparsa, dalla mattinata di giovedì, di una quarantacinquenne del posto, Valeria Valeri, di cui si sono perse le tracce. La donna si è allontanata dalla sua abitazione di via Turati, dove abita con i genitori – gli ultimi a vederla intorno alle 6.15 – senza farvi ritorno. Non è chiaro cosa indossasse, ma aveva con sé una borsa gialla e una mascherina in stoffa di colore nero e bianco. Il sospetto dei familiari è che la 45enne si sia allontanata volontariamente, forse raggiungendo la stazione ferroviaria con dei mezzi pubblici, ma senza portare con sé il telefono cellulare. La famiglia, molto preoccupata, chiede a chiunque l’abbia vista di contattare i numeri 3926923091 oppure 3392551875. Sono già state contattate le forze dell’ordine per la segnalazione di scomparsa.

Condividi questo articolo su