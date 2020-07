Terni, Valeria è stata ritrovata: sta bene

Sospiro di sollievo a Terni per Valeria Valeri, la 45enne di cui si erano perse le tracce nella mattinata di giovedì dopo essersi allontanata dalla sua abitazione di via Turati. La donna è stata ritrovata venerdì in buone condizioni in seguito all’appello lanciato dai familiari: si trovava ad Aosta, che ha raggiunto utilizzando un taxi. «Un ringraziamento particolare all’associazione ‘Penelope Scomparsi’, in particolare a Maria Gaia Pensieri, che hanno lavorato senza sosta e alle forze dell’ordine». Ora la notizia positiva tanto attesa.

