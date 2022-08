Donna uccisa a martellate: arrestato ex giocatore del Foligno Calcio

Un ex giocatore del Foligno Calcio, il 26enne Giovanni Padovani che ha militato con i falchetti in serie D nella seconda parte della stagione 2020/2021, collezionando 3 presenze, è stato arrestato dalla polizia di Stato per l’omicidio dell’ex compagna 56enne, Alessandra Matteuzzi, avvenuto martedì sera a Bologna in via dell’Arcoveggio, nel cortile del condominio dove la donna viveva. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 27enne – originario di Senigallia (Ancona) – avrebbe preso a martellate la donna, al culmine di una violenta lite. Soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale, è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate alla testa. Giovanni Padovani, ex modello, è accusato di omicidio aggravato ed era stato già denunciato dalla 56enne a fine luglio per atti persecutori. La sua carriera calcistica di difensore si è sviluppata soprattutto in serie D ed anche in C. Partito dal settore giovanile dell’Ancona, ha poi militato con numerose squadre, fra cui il Foligno Calcio. Per questa stagione era stato ingaggiato in serie D dal team siciliano della Sancataldese.

