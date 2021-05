Dramma a Corciano: bambina muore nel frontale fra due auto

(Articolo in aggiornamento)

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la strada provinciale 172 fra Monte Malbe e Migiana, nel territorio comunale di Corciano (Perugia). Purtroppo una bambina di appena 5 anni ha perso la vita.

TRAGICO SCHIANTO A CORCIANO, MUORE BIMBA – LE IMMAGINI

Cosa è successo

L’impatto – frontale e particolarmente violento – è stato fra due autovetture. Gli operatori del 118 hanno trasportato la madre della piccola in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia, in ragione del trauma toracico riportato. Nello schianto sono rimaste ferite, in maniera meno grave, altre due persone condotte al nosocomio in ‘codice giallo’ e ‘verde’. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e gli agenti della polizia Locale di Corciano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il dolore del sindaco di Corciano

«Tutta la comunità di Corciano è scioccata, basita, distrutta». Così il sindaco Cristian Betti che, appresa la terribile notizia, si è portato sul luogo dell’incidente: «A nome di tutta la comunità e mio personale, esprimo l’abbraccio più grande, una preghiera ed un bacio a questo angioletto che è volato in cielo».