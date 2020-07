Droga a Terni, il fiuto di ‘Enduro’ fa finire tre persone nei guai

Un arresto e una denuncia: questo il bilancio dei controlli anti droga disposti dal questore di Terni, Roberto Massucci, e messi in atto giovedì sera anche con l’ausilio dell’unità cinofila ‘Enduro’ del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

Eroina in via Rosselli

L’arresto – eseguito dagli agenti della squadra Mobile – ha riguardato un 40enne tunisino fermato nella zona di via Fratelli Rosselli, a Terni. L’uomo è stato bloccato subito dopo aver spacciato una dose di eroina. Grazie al fiuto di ‘Enduro’, nella sua abitazione la polizia ha trovato altre dosi della stessa droga, oltre ad un bilancino di precisione. Il soggetto, gravato da precedenti per droga ed anche un omicidio commesso a Perugia, è stato arrestato in flagrante su disposizione del pm Barbara Mazzullo.

Trans con ‘erba’ alla stazione

La denuncia è invece scattata alla stazione ferroviaria, durante i controlli sui viaggiatori provenienti da Roma, Ancona e Perugia. L’attenzione di ‘Enduro’ è finita su una transessuale colombiana, proveniente da Roma, irregolare in Italia e giunta a Terni per essere ospitata da un suo connazionale. Addosso aveva 8 grammi di marijuana oltre a mille euro in contanti fra banconote da 20 e 50 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce altri 6 grammi di ‘erba’: scontata la denuncia a piede libero con sequestro del denaro e successiva espulsione da parte dell’ufficio immigrazione della questura.

Segnalato per la marijuana

Sempre giovedì alla stazione il cane antidroga dell’Rpc ha ‘fiutato’ un cittadino originario del Marocco e residente ad Acquasparta, con precedenti per droga. E infatti nelle sue tasche la polizia ha trovato due grammi di marijuana: quanto basta per far scattare la segnalazione alla prefettura di Terni, in quanto assuntore. I controlli anti droga della polizia di Stato sono destinati a proseguire anche nei prossimi giorni.