Droga nel biliardino e serra di ‘erba’ in casa: denunciato un ternano

Dal controllo al bar, con tanto di dosi di marijuana e cocaina nascoste all’interno del biliardino, alla perquisizione domiciliare, il passo è stato breve mercoledì sera per un 27enne ternano residente a Gabelletta, fermato nei pressi di un noto esercizio di borgo Rivo dopo che gli agenti della polizia di Stato – con unità cinofila ‘Isco’ al seguito – si erano portati in zona per dei controlli insieme al Reparto prevenzione crimine. In totale, giovedì sera, sono state identificate oltre cento persone e controllati oltre cinquanta veicoli.

Perquisizioni

Alla vista della polizia il ragazzo si è dileguato uscendo dalla porta di sicurezza del bar, gettando poi un involucro – dentro, una dose di ‘erba’ – in un’aiuola. Fermato, è stato controllato al pari del locale dove, nascosti nel ‘calcio balilla’ c’erano altri due involucri di droga fra marijuana e cocaina. A casa del 27enne, tutto il resto: in particolare una vera e propria serra adibita alla coltivazione di marijuana, «con piante alte due metri – riferisce la questura di Terni -, germogli di marijuana, due bilancini di precisione, un coltello contenente residui di sostanza stupefacente e altra attrezzatura destinata alla coltivazione della droga». Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Denuncia e arresto

Sempre la polizia di Stato, in questo caso la sezione antidroga della squadra Mobile, ha invece denunciato un 23enne tunisino sorpreso a spacciare cocaina nella zona del parco Rosselli. Il sogetto si trovava insieme ad altri due connazionali, già arrestati nell’operazione antidroga ‘Gotham’ e scarcerati lo scorso marzo. Quest’ultimi sono stati denunciati ed espulsi in quanto irregolari in Italia. Sempre giovedì la Mobile ternana ha arrestato un 49enne di Terni su ordine del magistrato di sorveglianza che gli ha revocato i benefici connesso all’affidamento in prova al servizio sociale.